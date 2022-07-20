ЭКОНОМИКА РБ

НА ГОМЕЛЬЩИНЕ РЕАЛИЗУЮТ 16 ПРОЕКТОВ СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ

09:37 22.07.2022 На Гомельщине реализуют 16 проектов сельхозназначения. Об этом рассказал председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко на открытии инкубатория в Мозырском районе Как сообщает Telegram-канал «Гомельщина официально», уже ввели МТФ на 600 голов в "Судково" Хойникского района. На подходе еще 4 объекта. "Речь о МТФ в "Знамя Родины" Гомельского района, "Дубрава-агро" Светлогорского, в Будках Наровлянского и крестьянском хозяйстве Михаила Шруба в Житковичском на общее количество 4200 голов дойного стада", - уточнил Иван Крупко. Всего в этом году по новым объектам запланирован ввод 7300 скотомест.