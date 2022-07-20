За январь-май 2022 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг Брестской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 10,4%, рентабельность продаж – 8,5%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 июня 2022 г. составила 4,2 млрд рублей, в том числе просроченная – 0,4 млрд рублей, или 10,7% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 июня 2022 г. составила 5,4 млрд рублей, в том числе просроченная – 0,7 млрд рублей, или 12,6% от общего объема кредиторской задолженности.