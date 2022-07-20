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ЭКОНОМИКА РБ
ПЛАТЕЛЬЩИКИ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА I ПОЛУГОДИЕ ВНЕСЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО В БЮДЖЕТ 13,7 МЛН РУБЛЕЙ
18:09 21.07.2022
По результатам камерального контроля за I полугодие 2022 года налоговыми инспекциями Могилевской области было направлено более 1,5 тысячи уведомлений на добровольную уплату налогов, из них 1114 – в адрес организаций, 417 – индивидуальным предпринимателям.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, по результатам исполнения направленных уведомлений были представлены налоговые декларации (расчеты) на добровольную уплату налоговых платежей в общей сумме 13,7 млн рублей, в том числе организациями – 12,7 млн рублей и 1,0 млн рублей – индивидуальными предпринимателями.
Основными причинами корректировки налоговых обязательств плательщиками являлись занижение налоговой базы по НДС, завышение размера налоговых вычетов по НДС, занижение прибыли к налогообложению и суммы налога на прибыль от реализации товаров (работ, услуг).
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