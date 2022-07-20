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ЭКОНОМИКА РБ
ИНКУБАТОРИЙ ПОЧТИ НА 8 МЛН ЯИЦ В ГОД ОТКРЫЛИ В "ЗАРЕ" МОЗЫРСКОГО РАЙОНА
17:53 21.07.2022
Инкубаторий почти на 8 млн яиц в год открыли 21 июля в "Заре" Мозырского района. Об этом сообщает Telegram-канал «Гомельщина официально».
"Ровно два года назад здесь открыли ферму для выращивания родительского стада птицы бройлера. И вот очередное открытие, логичное дополнение к ферме - инкубаторий почти на 8 млн яиц в год", - отметил председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко.
Объект, по подсчетам, окупится через 4 года и позволит производить цыплят-бройлеров для дальнейшего выращивания, реализации птенцов сельхозорганизациям и населению.
Еще один безусловный плюс от ввода - создание 24 новых рабочих мест с достойными условиями и достойной оплатой труда.
"В целом запуск инкубатория, кроме очевидных экономических результатов, позволит "Заре" получить постоянную прописку на региональных и республиканской досках почета. А Мозырский район упрочит славу лидера области по сельхозпроизводству. Хотя уже по итогам 5 месяцев выручка сельхозпредприятий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 11,5 млн рублей с темпом роста более 110%", - озвучил результаты Иван Крупко.
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