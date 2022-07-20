В «Зеленой гавани» возведут новый дом с необычными планировками.

Вместе с жилыми комнатами в квартирах появятся игровые, рабочие кабинеты, домашние библиотеки и гардеробные. Застройщик «А-100 Девелопмент» уже открыл продажи, цена «квадрата» – от 1169 долларов.

Новый ситихаус возведут к 2024 году. В него войдут 4 подъезда с перепадами высот – от 5 до 7 этажей. Недалеко уже показались урбанхаусы, от которых рукой подать до гольф-полей чемпионского класса.

Основным отличием дома станут нестандартные планировки. Квартиры вместе с жилыми комнатами будут включать небольшие помещения с окнами. В них можно будет обустроить хобби-комнаты, гардеробные, игровые зоны, домашние библиотеки и рабочие кабинеты.

Высота потолков – 2,54 метра, а на первом этаже – 2,5 метра. В двух из четырех подъездов предусмотрена двускатная крыша. Многие квартиры получат большие панорамные окна с низкими подоконниками. Все лоджии в квартирах сделают остекленными. А у части квартир на первом этаже со стороны двора будут открытые террасы.

«Наш опыт позволил нам вычислить формулу идеальных планировок для тех, кто ценит современный стандарт жилья. Поэтому, в новом доме каждый сможет найти для себя подходящую квартиру, – рассказали в «А-100 Девелопмент». – Что касается личных террас, то такое решение многим пришлось по вкусу, поэтому мы часто реализуем его в своих домах. Жители создают здесь летнюю обеденную зону или ставят шезлонги, приглашают друзей, устраивают уютные домашние встречи».

Квартиры доступны как с черновой, так и с чистовой отделкой. Интерьер можно подобрать под себя с помощью конструктора. Отделкой займутся профессионалы под присмотром собственной службы контроля качества застройщика.

Стоимость «квадрата» – от 1169 долларов. На полгода можно взять рассрочку, есть и кредит от банка на срок до 20 лет.

Ситихаус будет окружать собственный двор с детской площадкой и зонами отдыха. Территорию оборудуют системой видеонаблюдения и закроют для автомобилей. Парковать машины можно будет на стоянках рядом с домом.

Все входы в подъезды с улицы и двора будут на одном уровне с землей. Внутри установят проходные лифты, а на первом этаже найдется место для хранения колясок и мытья домашних животных после прогулки.

Напомним, «Зеленая гавань» расположен в 3,5 км от кольцевой дороги рядом с гольф-полями чемпионского класса и заказником «Стиклево». Жилой комплекс площадью 220 га застраивается различными форматами домов в единой архитектурной стилистике: коттеджами, таунхаусами, лайнхаусами, ситихаусами и урбанхаусами. Застройка аккуратно вписана в природное окружение: дороги, бульвары и аллеи прокладываются прямо среди леса. Такая концепция — результат совместной работы английских, шведских и белорусских архитекторов. Основная идея комплекса – жизнь на природе рядом с лесом, но с городским комфортом и инфраструктурой.