Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) вынесло предписания о прекращении нарушения антимонопольного законодательства заказчикам и оператору автомобильных перевозок пассажиров в Могилевской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, применив инструменты «мягкого права», ведомство ранее выдало предупреждения исполкомам Могилевской области и оператору автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении за совершение действий, которые привели к ограничению конкуренции на рынке автомобильных перевозок пассажиров и причинению вреда правам и законным интересам автомобильных перевозчиков частной формы собственности.

В связи с невыполнением заказчиками и оператором автомобильных перевозок пассажиров всех условий предупреждений в указанные сроки МАРТ продолжило антимонопольное расследование и установило факт нарушения антимонопольного законодательства. Решение МАРТ не обжаловалось.

В министерстве напомнили, что при выполнении всех условий предупреждения рассмотрение заявления о нарушении отдельного факта нарушения прекращается в связи с устранением такого нарушения. В случае же невыполнения предупреждения либо выполнения не всех его условий антимонопольный орган принимает решение об установлении факта наличия (отсутствия) нарушения антимонопольного законодательства.

Заказчикам и оператору автомобильных перевозок пассажиров вынесены предписания о прекращении нарушения антимонопольного законодательства.