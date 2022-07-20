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ЭКОНОМИКА РБ
В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ УСТАНОВЛЕН ФАКТ НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ АВТОПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ
16:27 21.07.2022
Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) вынесло предписания о прекращении нарушения антимонопольного законодательства заказчикам и оператору автомобильных перевозок пассажиров в Могилевской области.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, применив инструменты «мягкого права», ведомство ранее выдало предупреждения исполкомам Могилевской области и оператору автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении за совершение действий, которые привели к ограничению конкуренции на рынке автомобильных перевозок пассажиров и причинению вреда правам и законным интересам автомобильных перевозчиков частной формы собственности.
В связи с невыполнением заказчиками и оператором автомобильных перевозок пассажиров всех условий предупреждений в указанные сроки МАРТ продолжило антимонопольное расследование и установило факт нарушения антимонопольного законодательства. Решение МАРТ не обжаловалось.
В министерстве напомнили, что при выполнении всех условий предупреждения рассмотрение заявления о нарушении отдельного факта нарушения прекращается в связи с устранением такого нарушения. В случае же невыполнения предупреждения либо выполнения не всех его условий антимонопольный орган принимает решение об установлении факта наличия (отсутствия) нарушения антимонопольного законодательства.
Заказчикам и оператору автомобильных перевозок пассажиров вынесены предписания о прекращении нарушения антимонопольного законодательства.
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