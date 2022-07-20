Экспорт в Китай уже возрос практически в 1,5 раза, оперативнее приближая к годовой цели его двукратного увеличения. Об этом заявила 21 июля 2022 года заместитель министра экономики Алеся Абраменко, отвечая на вопрос о том, как организована работа по переориентации экспортных потоков в КНР.

Китай сохраняет позицию одного из важнейших стратегических партнеров Беларуси. По мнению Алеси Абраменко, благодаря высокому уровню сотрудничества, наблюдается поступательный рост и развитие совместных торгово-экономических инициатив.

«В целях переориентации товарных потоков с рынков недружественных стран на китайский сформированы отраслевые импортные заявки и предложения по актуализации экспортных заявок в КНР на текущий год. Белорусские производители работают напрямую с китайскими торговыми палатами, ассоциациями и предприятиями по возможным поставкам технологического оборудования из Поднебесной. В мае проведено шестое заседание комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству белорусско-китайского межправительственного комитета. По его результатам нашими отраслевыми ведомствами были подписаны меморандумы о сотрудничестве с китайскими торговыми палатами. Как результат – по итогам января-мая экспорт товаров в КНР увеличился практически в 1,5 раза и составил более 0,5 млрд долларов. Перед нами стоит задача нарастить его в двукратном размере», – подчеркнула Алеся Абраменко, которую цитирует пресс-служба Минэкономики.

По ее словам, сегодня более сотни белорусских предприятий аккредитованы и нацелены на работу на китайском рынке.

«Наши товары завоевали доверие китайских покупателей. В начале июля в индустриальном парке «Великий камень» состоялись открытие первого Национального электронного павильона Беларуси и официальный запуск продвижения отечественных товаров посредством прямых трансляций на китайских электронных платформах. Национальный павильон – это первый пример выхода белорусской продукции на китайский маркетплейс. По сути, новая модель трансграничной электронной торговли между Беларусью и Китаем», – пояснила заместитель министра экономики.