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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ПРОИЗВОДСТВО ТОРФЯНЫХ БРИКЕТОВ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 11%
15:00 21.07.2022
В Беларуси объем производства торфяных брикетов за январь-июнь 2022 года составил 394 тыс. тонн. Об этом сообщил на пресс-конференции первый заместитель генерального директора ГПО «Белтопгаз» Дмитрий Шавловский.
По его словам, это на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
Всего в 2022 году планируется произвести 1 млн 29 тыс. тонн топливной продукции, что превысит аналогичный показатель за прошлый год на 9%.
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