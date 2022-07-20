В Беларуси объем производства торфяных брикетов за январь-июнь 2022 года составил 394 тыс. тонн. Об этом сообщил на пресс-конференции первый заместитель генерального директора ГПО «Белтопгаз» Дмитрий Шавловский.

По его словам, это на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Всего в 2022 году планируется произвести 1 млн 29 тыс. тонн топливной продукции, что превысит аналогичный показатель за прошлый год на 9%.