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ЭКОНОМИКА РБ
ГОМЕЛЬСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ ВВОЗ ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ НА 150 ТЫС. РУБЛЕЙ БЕЗ ДОКУМЕНТОВ
14:35 21.07.2022
Сотрудники правоохранительного блока Гомельской таможни пресекли четыре попытки незаконного ввоза на территорию Беларуси плодоовощной продукции общей стоимостью 150 тыс. рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, нарушения выявили на белорусско-российском участке границы при проведении ряда специальных мероприятий.
В первом случае гомельские таможенники приостановили движение грузового транспортного средства, следовавшего из России в Беларусь. При проверке установлено, что у водителя отсутствуют необходимые товаросопроводительные документы и фитосанитарный сертификат на перемещаемые 24 тонны лука стоимостью свыше 43 тыс. рублей. Во втором – у водителя отсутствовал фитосанитарный сертификат на 20 тонн арбузов. Еще в двух машинах пытались незаконно переместить в общей сложности порядка 42 тонн картофеля на сумму более 62 тыс. рублей.
По данных фактам Гомельской таможней начат административный процесс в соответствии со ст. 13.12 КоАП Республики Беларусь. Санкцией статьи предусмотрено наложение штрафа в размере до 50% от стоимости предмета административного правонарушения.
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