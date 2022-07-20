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ЭКОНОМИКА РБ


НА 2,4% ВЫРОС РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ


14:14 21.07.2022

В Минской области розничный товарооборот в январе-июне 2022 г. составил 5575,4 млн. рублей, или 102,4% в сопоставимых ценах к уровню января-июня 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 95,4% розничного товарооборота области, в I полугодии 2022 г. составил 5 316,2 млн рублей, или 103,2% в сопоставимых ценах к уровню I полугодия 2021 г.

В январе-июне 2022 г. оптовый товарооборот составил 9 187,3 млн рублей, или в сопоставимых ценах 93,8% к уровню января-июня 2021 г.

Товарооборот общественного питания в I полугодии 2022 г. составил 206,8 млн рублей, или 104,7% в сопоставимых ценах к уровню I полугодия 2021 г.
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