В Минской области розничный товарооборот в январе-июне 2022 г. составил 5575,4 млн. рублей, или 102,4% в сопоставимых ценах к уровню января-июня 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 95,4% розничного товарооборота области, в I полугодии 2022 г. составил 5 316,2 млн рублей, или 103,2% в сопоставимых ценах к уровню I полугодия 2021 г.

В январе-июне 2022 г. оптовый товарооборот составил 9 187,3 млн рублей, или в сопоставимых ценах 93,8% к уровню января-июня 2021 г.

Товарооборот общественного питания в I полугодии 2022 г. составил 206,8 млн рублей, или 104,7% в сопоставимых ценах к уровню I полугодия 2021 г.