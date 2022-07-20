Паспорта готовности к отопительному периоду получили 14% потребителей тепловой энергии и 10% - теплоисточников. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго Беларуси.

Как проинформировал первый заместитель генерального директора - главный инженер Госэнергогазнадзора Дмитрий Лосенков, в этом году в целом по стране подлежит оформлению порядка 30 тыс. паспортов готовности потребителей тепловой энергии и почти 10,3 тыс. паспортов готовности ведомственных теплоисточников.

Регистрация паспортов продлиться по 30 сентября.

«В этом году по темпам оформления мы на пару процентов опережаем цифры прошлого года», - констатировал он.

При обследовании объектов ЖКХ специалисты уделяют особое внимание контролю за выполнением работ по техническому обслуживанию, ремонту и испытаниям оборудования, тепловых сетей и инженерных коммуникаций. Оценивается работоспособность запорной и регулирующей арматуры оборудования и трубопроводов, наличие изоляционного покрытия на трубопроводах и другом оборудовании систем теплопотребления и горячего водоснабжения.