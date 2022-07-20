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ЭКОНОМИКА РБ


ГОСКОНТРОЛЬ ПО-ПРЕЖНЕМУ ФИКСИРУЕТ ФАКТЫ НЕГОТОВНОСТИ РЯДА СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЙ К УБОРКЕ ОЗИМЫХ И ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР


13:30 21.07.2022

Комитет госконтроля Беларуси фиксирует факты неготовности ряда сельскохозяйственных организаций к уборке озимых крестоцветных и зерновых культур.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК, в отдельных хозяйствах установлены факты недостаточной готовности зерноуборочных комбайнов, зерносушильных комплексов и складских помещений.

Особое внимание в ходе контрольных мероприятий уделяется качеству проведения уборочных работ и сохранности урожая. Выявлены факты потерь урожая из-за несоблюдения технологических регламентов при уборке. Например, в КСУП «Судково» Хойникского и КСУП «50 лет БССР» Калинковичского районов 12 июля уборка рапса осуществлялась без использования специальной приставки, что вело к сверхнормативным потерям маслосемян. После вмешательства специалистов Комитета госконтроля уборка была приостановлена, для укомплектования комбайнов задействованы приставки из других хозяйств.

В целом по выявленным фактам бесхозяйственности при подготовке и проведении уборочной кампании к ответственности привлечено 28 должностных лиц райисполкомов и сельскохозяйственных организаций.

Для принятия мер по исправлению ситуации о выявленных недостатках оперативно проинформированы местные органы власти.
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