Комитет госконтроля Беларуси фиксирует факты неготовности ряда сельскохозяйственных организаций к уборке озимых крестоцветных и зерновых культур.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК, в отдельных хозяйствах установлены факты недостаточной готовности зерноуборочных комбайнов, зерносушильных комплексов и складских помещений.

Особое внимание в ходе контрольных мероприятий уделяется качеству проведения уборочных работ и сохранности урожая. Выявлены факты потерь урожая из-за несоблюдения технологических регламентов при уборке. Например, в КСУП «Судково» Хойникского и КСУП «50 лет БССР» Калинковичского районов 12 июля уборка рапса осуществлялась без использования специальной приставки, что вело к сверхнормативным потерям маслосемян. После вмешательства специалистов Комитета госконтроля уборка была приостановлена, для укомплектования комбайнов задействованы приставки из других хозяйств.

В целом по выявленным фактам бесхозяйственности при подготовке и проведении уборочной кампании к ответственности привлечено 28 должностных лиц райисполкомов и сельскохозяйственных организаций.

Для принятия мер по исправлению ситуации о выявленных недостатках оперативно проинформированы местные органы власти.