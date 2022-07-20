|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|21.07.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ГОСКОНТРОЛЬ ПО-ПРЕЖНЕМУ ФИКСИРУЕТ ФАКТЫ НЕГОТОВНОСТИ РЯДА СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЙ К УБОРКЕ ОЗИМЫХ И ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
13:30 21.07.2022
Комитет госконтроля Беларуси фиксирует факты неготовности ряда сельскохозяйственных организаций к уборке озимых крестоцветных и зерновых культур.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК, в отдельных хозяйствах установлены факты недостаточной готовности зерноуборочных комбайнов, зерносушильных комплексов и складских помещений.
Особое внимание в ходе контрольных мероприятий уделяется качеству проведения уборочных работ и сохранности урожая. Выявлены факты потерь урожая из-за несоблюдения технологических регламентов при уборке. Например, в КСУП «Судково» Хойникского и КСУП «50 лет БССР» Калинковичского районов 12 июля уборка рапса осуществлялась без использования специальной приставки, что вело к сверхнормативным потерям маслосемян. После вмешательства специалистов Комитета госконтроля уборка была приостановлена, для укомплектования комбайнов задействованы приставки из других хозяйств.
В целом по выявленным фактам бесхозяйственности при подготовке и проведении уборочной кампании к ответственности привлечено 28 должностных лиц райисполкомов и сельскохозяйственных организаций.
Для принятия мер по исправлению ситуации о выявленных недостатках оперативно проинформированы местные органы власти.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 21.07.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 20.07.2022
Курсы в банках
на 21.07.2022
Конвертация в банках
на 21.07.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте