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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОМПРОИЗВОДСТВО МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ СНИЗИЛОСЬ НА 12,8%
12:53 21.07.2022
В январе-июне 2022 г. объем промышленного производства Минской области в текущих ценах составил 16 590,5 млн рублей, или в сопоставимых ценах 87,2% к уровню января-июня 2021 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, при этом объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 5,1%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - на 1,2%.
В то же время в обрабатывающей промышленности производство снизилось на 13,4%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – на 5,6%.
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