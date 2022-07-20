В январе-июне 2022 г. объем промышленного производства Минской области в текущих ценах составил 16 590,5 млн рублей, или в сопоставимых ценах 87,2% к уровню января-июня 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, при этом объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 5,1%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - на 1,2%.

В то же время в обрабатывающей промышленности производство снизилось на 13,4%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – на 5,6%.