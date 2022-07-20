Белорусские энергетики к отопительному сезону заменили более 76 км тепловых сетей. Об этом сообщил на пресс-конференции первый заместитель генерального директора - главный инженер ГПО «Белэнерго» Владимир Бобров.

«Еще почти столько же предстоит сделать», - отметил он.

Работы по подготовке к осенне-зимнему периоду выполняются в соответствии с утвержденными графиками. В целом по стране капитальный ремонт должен пройти более чем на 20 энергетических котлах, 14 турбинах, 6 водогрейных и 4 паровых котлах.

Готовят к работе в период холодов и электротехническое оборудование. Всего запланирован капитальный ремонт 20 генераторов, 10 силовых трансформаторов, а также комплексный ремонт 169 подстанций напряжением 35-110 кВ. Работы ведутся и на линиях электропередачи – почти 10 тыс.км ЛЭП уже прошли капитальный ремонт, это 43 % от годового плана.

Кроме того, к предстоящему осенне-зимнему периоду сформированы 1,4 тыс. подразделений для выполнения аварийно-восстановительных работ общей численностью более 7 тыс. человек. Они в полном объеме укомплектованы средствами защиты, необходимыми материалами и инструментами. На балансе энергоснабжающих организаций находится 186 дизельных электростанций. Отработан порядок действий оперативных групп в условиях возникновения нарушений энергоснабжения из-за низких температур. Проводятся противоаварийные тренировки.