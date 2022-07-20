Грузооборот транспорта Минской области в январе-июне 2022 г. составил 2542,1 млн тонно-километров, или 85,3% к соответствующему периоду 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в январе-июне 2022 г. пассажирооборот составил 624,9 млн пассажиро-километров, или 105,2% к соответствующему периоду 2021 года.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 51,5 млн человек, или 97,4% к I полугодию 2021 г.

Информация о грузоперевозках транспортных организаций области за пять месяцев текущего года не представлена.