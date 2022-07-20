ЭКОНОМИКА РБ

КОМПАНИЯ «БЕЛАВИА» СМОЖЕТ ЛЕТАТЬ НА BOEING 737 MAX ЧЕРЕЗ РОССИЮ

11:56 21.07.2022 Национальный авиаперевозчик «Белавиа» сможет совершать полеты на Boeing 737 MAX через Россию. Об этом сообщает Telegram-канал Минтранса Беларуси. «Россия разрешила полеты Boeing 737 MAX. Первым самолетом стал борт авиакомпании Belavia, выполняющий рейс из Минска в Тбилиси», - говорится в сообщении. В то же время запрет по-прежнему сохраняется для стран, входящим в список «недружественных» государств. Соответствующее уведомление (NOTAM) опубликовал Центр аэронавигационной информации.