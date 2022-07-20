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ЭКОНОМИКА РБ
КОМПАНИЯ «БЕЛАВИА» СМОЖЕТ ЛЕТАТЬ НА BOEING 737 MAX ЧЕРЕЗ РОССИЮ
11:56 21.07.2022
Национальный авиаперевозчик «Белавиа» сможет совершать полеты на Boeing 737 MAX через Россию. Об этом сообщает Telegram-канал Минтранса Беларуси.
«Россия разрешила полеты Boeing 737 MAX. Первым самолетом стал борт авиакомпании Belavia, выполняющий рейс из Минска в Тбилиси», - говорится в сообщении.
В то же время запрет по-прежнему сохраняется для стран, входящим в список «недружественных» государств. Соответствующее уведомление (NOTAM) опубликовал Центр аэронавигационной информации.
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