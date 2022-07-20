ЭКОНОМИКА РБ

ВРП МИНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ СОКРАТИЛСЯ НА 7,8%

11:49 21.07.2022 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Минской области за январь-июнь 2022 года в текущих ценах составил 15 853,5 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП сократился на 7,8% к уровню января-июня 2021 года.