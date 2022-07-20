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ЭКОНОМИКА РБ


НА ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОРГИ ВЫСТАВЛЕНО ЗДАНИЕ РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ КГБ В ПРУЖАНАХ


10:58 21.07.2022

На площадке «БУТБ-Имущество» на торги выставлено здание Пружанского районного отделения управления Комитета государственной безопасности Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, начальная цена продажи составляет 8,81 тыс. белорусских рублей.

Ранее этот объект уже пытались продать на обычном аукционе, но найти покупателя не удалось. А этот раз решено использовать электронную торговую площадку Белорусской универсальной товарной биржи. При этом цену объекта снизили на 80%.

В состав лота входит одноэтажное кирпичное здание 1981 года постройки, пристройка, гараж, навес, асфальтобетонное покрытие, покрытие из бетонной плитки, ограждение, водопровод, канализация и кабельная линия электропередачи.

Кроме того, новый собственник получит в аренду на 20 лет земельный участок площадью 10 соток. Землю можно будет использовать для размещения объектов общественного питания, торговли и услуг.

Торги назначены на 19 августа 2022 г. В качестве участников допускаются государственные и негосударственные юридические лица Республики Беларусь, индивидуальные предприниматели Республики Беларусь, иностранные юридические лица и индивидуальные предприниматели, граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства.

Заявления на участие принимаются до 16 августа 2022 г.
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