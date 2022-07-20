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ЭКОНОМИКА РБ
В РИКЗ ОЗВУЧИЛИ САМЫЙ ВЫСОКИЙ РЕЗУЛЬТАТ ЦТ В РЕЗЕРВНЫЕ ДНИ
10:36 21.07.2022
По данным РИКЗ, самый высокий результат централизованного тестирования в резервные дни составил 98 баллов у абитуриентки, проходившей испытание по белорусскому языку. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства образования.
Согласно информации, также есть два результата по 97 баллов: один абитуриент сдавал математику, второй — английский язык.
Всего на прохождение ЦТ в резервные дни записывались более тысячи человек. С испытания по математике был удален один человек за использование калькулятора.
Сертификаты ЦТ пункты проведения централизованного тестирования в резервные дни начнут выдавать 21 июля.
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