ЭКОНОМИКА РБ

В РИКЗ ОЗВУЧИЛИ САМЫЙ ВЫСОКИЙ РЕЗУЛЬТАТ ЦТ В РЕЗЕРВНЫЕ ДНИ

10:36 21.07.2022 По данным РИКЗ, самый высокий результат централизованного тестирования в резервные дни составил 98 баллов у абитуриентки, проходившей испытание по белорусскому языку. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства образования. Согласно информации, также есть два результата по 97 баллов: один абитуриент сдавал математику, второй — английский язык. Всего на прохождение ЦТ в резервные дни записывались более тысячи человек. С испытания по математике был удален один человек за использование калькулятора. Сертификаты ЦТ пункты проведения централизованного тестирования в резервные дни начнут выдавать 21 июля.