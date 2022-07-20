В январе-июне 2022 года в хозяйствах всех категорий Минской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 2482 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 98,4% к уровню января-июня 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 2438,3 млн рублей, или в сопоставимых ценах 98,5% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 256,2 тыс. тонн, молока – 1 025,4 тыс. тонн, яиц получено 567,9 млн штук.

На долю сельскохозяйственных организаций приходилось 98% объема производства скота и птицы (в живом весе), 98,8% молока и 89% производства яиц.

В области продолжаются работы по заготовке кормов. На 1 июля 2022 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов из трав 563,4 тыс. тонн кормовых единиц. В расчете на условную голову скота (без свиней и птицы) для общественного поголовья их заготовлено 8 центнеров кормовых единиц.

На 1 июля 2022 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 941,5 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 324,6 тыс. голов. Численность свиней составила 615,6 тыс. голов.