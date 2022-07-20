Компания из Алтайского края впервые реализовала семена рапса на торгах ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, покупателями выступили два белорусских маслодобывающих предприятия, а общий объем закупки составил 2 тыс. т на сумму 3,2 млн BYN.

Ранее импорт сельхозпродукции из этого региона России не осуществлялся, а на экспорт через БУТБ поставлялись лишь небольшие партии аминокислот (L-треонин).

Ожидается, что привлечение на биржевую площадку крупного поставщика семян рапса обеспечит дополнительный источник сырья для белорусских переработчиков и будет способствовать росту товарооборота Беларуси и Алтайского края.

Кроме того, появление на торгах новых поставщиков всегда благоприятно влияет на уровень цен для отечественных потребителей, поэтому биржей постоянно проводит работу по привлечению производителей наиболее востребованных видов продукции.

В частности, семена рапса пользуются повышенным спросом у белорусских предприятий масложировой отрасли. За 1-е полугодие сумма сделок по этой позиции составила почти 7 млн BYN, что на 48% больше, чем за тот же период прошлого года.

В этой связи Алтайский край представляет особый интерес, так как на данный российский регион приходится примерно 10% всего объема производства маслосемян рапса в России, а это более 2,7 млн т.

С учетом потребностей белорусского агропромышленного комплекса в высококачественном сырье не исключено, что именно семена масличных послужат одним из основных драйверов роста биржевой торговли Беларуси и Алтайского края.

В 1-м полугодии 2022 г. на биржевых торгах для внутреннего рынка реализовано 19,4 тыс. т растительных масел и семян масличных на сумму 47,1 млн BYN. По сравнению с январем-июнем 2021 г. продажи увеличились на 71% в натуральном выражении и на 35% - в стоимостном.