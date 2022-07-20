За январь-май 2022 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Минской области (без учета банков, НКФО, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 16,4%, рентабельность продаж – 12,5%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 июня 2022 г. составила 12 млрд рублей, в том числе просроченная – 2,3 млрд рублей, или 19,2% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 июня 2022 г. составила 11,9 млрд рублей, в том числе просроченная – 2,1 млрд рублей, или 17,6% от общего объема кредиторской задолженности.