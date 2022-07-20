В январе-июне 2022 г. организациями всех форм собственности в Минске построено 6,3 тыс. новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Главного статистического управления по Минску, введено в эксплуатацию 363,5 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 86,7 тыс. квадратных метров общей площади, или 23,8% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 72 тыс. квадратных метров.

Для многодетных семей введено 45,3 тыс. квадратных метров общей площади жилья.