В июне в Минске было совершено 1385 сделок купли-продажи квартир.

Как пишет Realt, в апреле количество проданных квартир было максимальным для середины весны за последние 10 лет, в мае — максимум с 2016 года для этого месяца. По предварительным данным в июне активность покупателей выросла еще на 7% - до 1385. Это также новый максимум для июня за последние семь лет.

Предложение квартир в базе Realt за последний месяц выросло на 2%.

Примечательно, что в июне, как и в мае, в общем спросе заметно сократилась доля 1-комнатных квартир. Если с конца 2020 года каждая вторая проданная в том или ином месяце квартира была «однушкой», в последние месяцы их было уже только около 40% всех сделок. В то же время стали покупать больше 2-комнатных квартир (37% против 30−34% в предыдущие месяцы.) Доля 3-комнатных квартир составила обычные 16%.

Также существенно сократилась доля сделок с квартирами в новых готовых домах. Она держалась рядом с отметкой в 20% последние 1,5 года, однако в июне 2022 года опустилась до 10%.

Это произошло за счет существенного сокращения в сделках доли Октябрьского, района, где практически распродался пласт готовых современных каркасных домов. В следующие годы по мере завершения стройки текущих новостроек в районе доля сделок с новыми готовыми квартирами снова может возрасти. Помимо Октябрьского района в июне в общем спросе снизился удельный вес Московского и Ленинского районов. Доли Фрунзенского и Московского, напротив, возросли.

По типам домов, как упоминалось выше, сократилось число сделок с квартирами в современных «каркасниках». В то же время доли сделок с квартирами в старых кирпичных и современных панельных домах в июне возросли.

За последний месяц средняя цена проданных в Минске квартир снизилась на 0,6% и составила 1271 $/м2.

В зависимости от числа комнат ситуация была следующей (+ медиана абсолютных цен): 1-комнатные квартиры: 1347 $/м2 (-0,4% за месяц) — $ 48тыс.; 2-комнатные квартиры: 1228 $/м2 (-1.3%) — $54 650; 3-комнатные квартиры: 1183 $/м2 (+3.8%) — $72 250; 4-комнатные квартиры: 1148 $/м2 (-0.7%) — $84 883.

Цена предложения за тот же период снизилась на 1,9% - 1229 $/м2. Среди типов квартир наибольшее снижение отмечалось у «однушек» — минус 3% к маю, и «двушек» — минус 2%.

В июне охотнее снижали цены продавцы более дорогих вариантов, нежели бюджетных.