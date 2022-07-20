В 1-м полугодии 2022 г. в ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" (БУТБ) по схеме "поставка против платежа", обеспечивающей 100% исполнения обязательств сторонами сделки, реализовано 8,5 тыс. т черного металлопроката на общую сумму 29,4 млн BYN.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи металла по этой схеме выросли в 2,9 раза в натуральном выражении и в 2,7 раза в стоимостном.

Механизм "поставка против платежа" стал особенно востребованным начиная с II квартала 2022 г. на фоне неопределенности, возникшей на рынке Российской Федерации, откуда Беларусь импортирует значительную долю продукции черной металлургии. В этих условиях применение биржевого механизма позволило отечественным предприятиям закупать по предоплате необходимые им объемы металла, одновременно сводя к минимуму риск непоставки или несвоевременной поставки товара.

"Ключевое преимущество "поставки против платежа" в том, что при такой схеме расчетов по сделке учитываются интересы и продавца, и покупателя. Продавец застрахован от неоплаты или несвоевременной оплаты за отгруженный товар, а покупатель - от непоставки товара, срыва сроков поставки или поставки продукции ненадлежащего качества. По сути это классический банковский аккредитив, но с использованием счетов биржи. Причем, как правило, оплата производится уже в течение 3-5 рабочих дней после регистрации сделки - при условии, что готовность товара к отгрузке подтверждена. То есть денежные средства участников торгов не замораживаются на длительный срок на биржевых счетах, что также повышает привлекательность данной схемы", - рассказали в пресс-службе БУТБ.

В 1-м полугодии в биржевых торгах металлопродукцией на условиях "поставки против платежа" приняли участие 125 поставщиков и потребителей металла, в том числе нерезиденты Беларуси. Многие из них используют данную схему расчетов на регулярной основе.