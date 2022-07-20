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ЭКОНОМИКА РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В МИНСКЕ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ ПРОСЕЛ НА 2,8%
16:57 20.07.2022
В Минске розничный товарооборот в январе-июне 2022 г. составил 9687,7 млн рублей, или 97,2% в сопоставимых ценах к уровню января-июня 2021 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 96,1% розничного товарооборота города Минска, в январе-июне 2022 г. составил 9305,6 млн рублей, или 97,7% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Оптовый товарооборот в январе-июне 2022 г. составил 38 241,4 млн рублей, или в сопоставимых ценах 75,6% к уровню января-июня 2021 г.
Товарооборот общественного питания в январе-июне 2022 г. составил 875 млн рублей, или 100,2% в сопоставимых ценах к уровню января-июня 2021 г.
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