В Минске розничный товарооборот в январе-июне 2022 г. составил 9687,7 млн рублей, или 97,2% в сопоставимых ценах к уровню января-июня 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 96,1% розничного товарооборота города Минска, в январе-июне 2022 г. составил 9305,6 млн рублей, или 97,7% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе-июне 2022 г. составил 38 241,4 млн рублей, или в сопоставимых ценах 75,6% к уровню января-июня 2021 г.

Товарооборот общественного питания в январе-июне 2022 г. составил 875 млн рублей, или 100,2% в сопоставимых ценах к уровню января-июня 2021 г.