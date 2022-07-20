Еще один мусоросортировочный завод планируют построить в Минске. Об этом в эфире программы «В городе М» на «Радио-Минск» рассказал заместитель директора – главный инженер УП «Экорес» Игорь Сухаревич, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

«Принято решение о строительстве мусоросортировочного завода мощностью 500 тыс. т отходов в год. Это тот недостающий объем, который необходимо отсортировывать в Минске. На этом заводе планируется извлекать полезную фракцию, которая пойдет на переработку. Там же предполагается отсортировывать отходы, которые пойдут на сжигание, так называемое РДФ-топливо, а из органических отходов производить компост», – уточнил Игорь Сухаревич, которого цитирует агентство «Минск-Новости».

Ведущая Любовь Луцевич поинтересовалась, по какому принципу сейчас выбирают, какие мусоровозы отправить на сортировку, а какие – сразу на полигон.

«За долгие годы взаимодействия с перевозчиками ТКО мы отработали эти вопросы. Зная маршруты движения мусоровозов, их логистику, выбираем те, содержимое которых целесообразнее отсортировать. Есть маршруты, где ВМР в отходах мало, их не берем, где побольше – отправляем на сортировку», – объяснил И. Сухаревич.