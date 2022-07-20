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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗООБОРОТ ТРАНСПОРТА МИНСКА В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ УПАЛ НА 55,8%
16:16 20.07.2022
В январе-июне 2022 г. грузооборот транспортных организаций Минска составил 7 млрд тонно-километров, или 44,2% к соответствующему периоду 2021 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, пассажирооборот за шесть месяцев составил 3958,1 млн пассажиро-километров, или 97,1% к соответствующему периоду 2021 года.
Услугами пассажирского транспорта воспользовались 301,3 млн человек, или 97,5% к первому полугодию 2021 г.
Информация по грузоперевозкам транспортных организаций столицы не представлена.
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