В январе-июне 2022 г. грузооборот транспортных организаций Минска составил 7 млрд тонно-километров, или 44,2% к соответствующему периоду 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, пассажирооборот за шесть месяцев составил 3958,1 млн пассажиро-километров, или 97,1% к соответствующему периоду 2021 года.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 301,3 млн человек, или 97,5% к первому полугодию 2021 г.

Информация по грузоперевозкам транспортных организаций столицы не представлена.