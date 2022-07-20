2-5 ноября 2022 в Стамбуле пройдет Национальная экспозиция Беларуси в рамках Международной многоотраслевой выставки MUSIAD EXPO.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, участие белорусских предприятий и организаций в выставке будет способствовать установлению новых деловых контактов с потенциальными партнерами, наращиванию белорусского экспорта и диверсификации товарной номенклатуры.

Национальный центр маркетинга оказывает полную поддержку белорусским предприятиям по организации их участия в Национальной экспозиции: приоритетное расположение в выставочном комплексе, разработка индивидуального дизайн-проекта стенда, рекламно-информационная поддержка, комплексное решение организационных вопросов (бронирование гостиниц, авиабилетов и др.).

Национальный центр маркетинга совместно с посольством Беларуси в Турции и Ассоциацией независимых промышленников и предпринимателей MUSIAD также окажет содействие в привлечении на белорусский стенд потенциальных партнеров для проведения встреч и переговоров.

MUSIAD EXPO – крупнейшее многопрофильное мероприятие Турции, которое проводится турецкой Ассоциацией независимых промышленников и предпринимателей MUSIAD при поддержке турецкого правительства раз в два года.

В 2020 году в выставке приняли участие более 500 компаний и более 100 тысяч посетителей из 125 стран мира, проведено 8 тысяч B2B-встреч.

Основные разделы выставки: пищевая промышленность, сельское хозяйство, строительство, машиностроение и автомобилестроение, станкостроение, металлургия, нефтехимическая промышленность, фармацевтика и здравоохранение, сфера услуг, туризм, недвижимость, потребительские товары, мебель, энергетика, логистика, информационные технологии, текстильная, швейная и обувная промышленности, кожгалантерея.

Турция является стратегически важным партнером Беларуси, что подтверждается ростом внешнеторгового оборота между странами. Так, по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, в 2021 году товарооборот между Беларусью и Турцией составил $1081,6 млн (146 % к 2020 году), в том числе экспорт – $360,5 млн (270 %), импорт – $721,1 млн (119 %).

В 2021 году оборот услуг между Беларусью и Турцией составил $94,8 млн (162 %), экспорт услуг — $52,8 млн (134%), импорт — $42 млн (220%).