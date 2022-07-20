В январе-июне 2022 г. объем промышленного производства в Минске в текущих ценах составил 12 279,8 млн рублей, или в сопоставимых ценах 98,8% к уровню января-июня 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 27,6%, в обрабатывающей промышленности – на 0,1%.

При этом в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом производство упало на 7,1%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - на 5,4%.