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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ В МИНСКЕ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ СОКРАТИЛОСЬ НА 1,2%
14:15 20.07.2022
В январе-июне 2022 г. объем промышленного производства в Минске в текущих ценах составил 12 279,8 млн рублей, или в сопоставимых ценах 98,8% к уровню января-июня 2021 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 27,6%, в обрабатывающей промышленности – на 0,1%.
При этом в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом производство упало на 7,1%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - на 5,4%.
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