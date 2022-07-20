На территории Витебской области перебоев в реализации сахара нет. Об этом заявила начальник главного управления торговли и услуг Витебского облисполкома Ирина Левкович.

«Запасов этого товара на предприятиях розничной и оптовой торговли, складах производителей достаточно для бесперебойной торговли и полного удовлетворения покупательского спроса. В связи с ажиотажным спросом на сахар в других регионах республики ситуация находится на особом контроле в органах управления торговли гор- и райисполкомов и системе потребкооперации», - сказала она.

По информации концерна «Белгоспищепром», запасов сахара на перерабатывающих заводах достаточно до нового урожая.

Что касается цены, то она остается прежней, об этом заявил МАРТ. Торговая надбавка на сахар регулируется, она установлена в размере 15%. Кроме того, производители не повышают цену, она позволяет обеспечить рентабельную работу предприятиям и организациям торговли.