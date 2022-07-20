|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|20.07.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ НЕТ ПЕРЕБОЕВ В РЕАЛИЗАЦИИ САХАРА
13:56 20.07.2022
На территории Витебской области перебоев в реализации сахара нет. Об этом заявила начальник главного управления торговли и услуг Витебского облисполкома Ирина Левкович.
«Запасов этого товара на предприятиях розничной и оптовой торговли, складах производителей достаточно для бесперебойной торговли и полного удовлетворения покупательского спроса. В связи с ажиотажным спросом на сахар в других регионах республики ситуация находится на особом контроле в органах управления торговли гор- и райисполкомов и системе потребкооперации», - сказала она.
По информации концерна «Белгоспищепром», запасов сахара на перерабатывающих заводах достаточно до нового урожая.
Что касается цены, то она остается прежней, об этом заявил МАРТ. Торговая надбавка на сахар регулируется, она установлена в размере 15%. Кроме того, производители не повышают цену, она позволяет обеспечить рентабельную работу предприятиям и организациям торговли.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 20.07.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 20.07.2022
Курсы в банках
на 20.07.2022
Конвертация в банках
на 20.07.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте