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ЭКОНОМИКА РБ


БГУ СТАБИЛЬНО СОХРАНЯЕТ ВЫСОКИЕ ПОЗИЦИИ В ШАНХАЙСКОМ ПРЕДМЕТНОМ РЕЙТИНГЕ УНИВЕРСИТЕТОВ ПО ФИЗИКЕ


13:32 20.07.2022

БГУ стабильно входит в Топ-300 лучших университетов Шанхайского предметного рейтинга по физике. Его обновление состоялось 19 июля.

С 2017 года ведущий вуз единственный представляет нашу страну в этом рейтинге. Три года подряд БГУ входил в группу вузов 401-500. С 2020 года значительно улучшил позиции до уровня 201-300, в прошлом и нынешнем годах подтвердил этот высокий результат, который равноценен вхождению в 1% лучших среди 30 тыс. вузов всего мира.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, лидеров среди университетов по физике определяют на основе пяти индикаторов: продуктивность научной деятельности; нормализованное цитирование статей; международное сотрудничество; материалы, опубликованные университетами в престижных научных журналах; наличие научных наград и премий международного уровня. Высокая позиция БГУ в рейтинге обусловлена высоким нормализованным цитированием и долей статей, написанных в соавторстве с международными коллективами. По последнему индикатору БГУ получил 96,4 балла из 100 возможных.

Тройку лидеров по физике составили американские вузы: Массачусетский технологический институт, Принстонский университет и Стэнфордский университет.

Шанхайский предметный рейтинг оценивает университеты по 54 научным направлениям, включая естественные и инженерно-технические науки, науки о живой природе, медицину и общественные науки. В этом году по всем предметам было ранжировано более 1800 из 5000 заявившихся университетов из 96 стран.

Всего в мире существует более 20 разнообразных рейтингов. Шанхайский рейтинг вместе с QS и THE входит в «большую тройку» самых авторитетных мировых рейтингов, которые оценивают деятельность первой тысячи вузов. Представленность в данном «шорт-листе» является показателем признания вуза в мировом образовательном пространстве. Кроме того, международная рейтинговая оценка существенно влияет на выбор вуза иностранными абитуриентами. БГУ присутствует в глобальных и предметных рейтингах 10 агентств, конкурируя с ведущими университетами соседних стран.
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