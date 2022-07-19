ЭКОНОМИКА РБ

ВРП МИНСКА В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ СНИЗИЛСЯ НА 3,7%

12:47 20.07.2022 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Минска за январь-июнь 2022 г. в текущих ценах составил 28,7 млрд рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в сопоставимых ценах ВРП Минска снизился на 3,7% к уровню января-июня 2021 г.