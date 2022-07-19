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ЭКОНОМИКА РБ


НА ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКЕ «БУТБ-ИМУЩЕСТВО» ВПЕРВЫЕ ВЫСТАВЛЕНО ВЕТРОИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ


12:38 20.07.2022

5 августа 2022 г. на электронной торговой площадке «БУТБ-Имущество», оператором которой является Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ), впервые пройдут торги по продаже оборудования, применяемого в сфере ветроэнергетики.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, это современный ветроизмерительный комплекс, включающий в себя метеорологическую мачту высотой 100 м, анемометр, флюгер, датчики температуры, влажности и давления, дата логгер, сигнальные огни, аккумуляторные батареи, солнечные панели и антивандальную систему.

Данный комплекс позволяет оценить ветроэнергетический потенциал площадки, выбранной под строительство ветроэлектростанции, требуемый объем инвестиций и срок их окупаемости, а также определить все необходимые параметры для подбора оптимального технологического оборудования. Начальная стоимость лота 116 145,25 BYN.

Собственник имущества – ООО «Инициатива развития ветроэнергетики», которое оказывает инженерные и инжиниринговые услуги в рамках проектов, направленных на расширение использования ветра и других возобновляемых источников энергии в энергетической отрасли Республики Беларусь.

Приобрести ветроизмерительный комплекс могут государственные и негосударственные юридические лица Республики Беларусь, индивидуальные предприниматели Республики Беларусь, иностранные юридические лица и индивидуальные предприниматели, граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства. Заявления на участие в электронных торгах принимаются до 2 августа 2022 г.

В 2019 г. на площадке «БУТБ-Имущество» был реализован предынвестиционный актив для строительства самой крупной в стране ветроэлектростанции с общей установленной мощностью 25 МВт и годовым производством электричества 72 ГВт. Организатором электронных торгов выступило ООО «Инициатива развития ветроэнергетики».
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