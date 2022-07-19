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ЭКОНОМИКА РБ
В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 11,1%
12:18 20.07.2022
В Могилевской области индекс цен производителей промышленной продукции в июне 2022 г. по сравнению с маем 2022 г. составил 101,4%, с декабрем 2021 г. – 111,1%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 101% и 108,8% соответственно, промежуточные товары – 101% и 111,6%, потребительские товары –101,4% и 110,6% соответственно.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в июне 2022 г. по сравнению с маем 2022 г. составил 101,9%, с декабрем 2021 г. – 113%, в том числе в растениеводстве –96,6% и 107,2%, животноводстве – 103,6% и 114,7% соответственно.
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