230 электронными сервисами могут воспользоваться белорусы через портал электронных услуг НЦЭУ. Об этом рассказала начальник отдела электронной коммерции Национального центра электронных услуг Светлана Караневич.

По ее словам, количество оказанных электронных услуг с начала года составило более 33 млн.

«Это практически в два раза превышает показатель прошлого года, который составил порядка 17 млн электронных услуг», - сказала она.

В ближайшее время будет доступна база данных б/у автомобилей.

Узнать историю автомобиля с пробегом белорусы также смогут онлайн. Над созданием электронной базы сейчас работает Национальный центр электронных услуг. Сведения о прохождении техосмотра, допуске к участию в дорожном движении, пробеге, а также нахождении в розыске будут доступны уже в текущем квартале.

Кроме того, заработают новые сервисы, которыми граждане смогут воспользоваться через портал электронных услуг. Так, до конца года появятся новые типы таможенных документов, которые перевозчики смогут передавать в профильные органы в электронном виде. Отметим, сейчас большой популярностью пользуется новый электронный личный кабинет, который адаптирован под работу с ID-картой.

Появятся услуги по рассылке извещений от госорганов. Еще центр занимается разработкой сервиса для иностранных студентов.