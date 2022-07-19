Хозяйства Гомельской области полностью завершили уборку озимой сурепицы. Об этом рассказала начальник управления интенсификации растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Елена Филипович.

По ее словам, намолочено этой культуры в регионе тысяча тонн маслосемян.

С каждым днем все больше районов включаются в уборку озимых и яровых культур.

«Сельхозорганизации восьми районов убирают озимую рожь, - уточнила начальник управления. – Постепенно районы включаются и в уборку ярового ячменя, овса, озимой пшеницы и озимого тритикале».