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ЭКОНОМИКА РБ


МИНСКИЙ АВИАРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД НАЦЕЛИЛИ ВЫПУСКАТЬ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К РОССИЙСКИМ САМОЛЕТАМ


11:08 20.07.2022

Новый руководитель Минского авиаремонтного завода № 407 Владимир Пекарский нацелил коллектив предприятия расширять сотрудничество в области гражданского авиастроения с предприятиями России и развивать импортозамещающее производство комплектующих к самолетам Sukhoi Superjet 100 и МС-21.

В свою очередь министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко, представивший коллективу предприятия нового директора, обозначил ряд принципиально важных задач для обеспечения эффективной работы авиаремонтного завода.

«Необходимо подготовить перспективную стратегию развития завода, включающую модернизацию производственных площадок и материально-технической базы», - сказал Алексей Авраменко, которого цитирует пресс-служба Минтранса.

Он также считает нужным принять меры по освоению технического обслуживания новых типов самолетов и развитию промышленной кооперации. По мнению министра, сегодня у завода есть возможность занять в этом стратегическом направлении важную нишу.
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