ЭКОНОМИКА РБ

МИНСКИЙ АВИАРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД НАЦЕЛИЛИ ВЫПУСКАТЬ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К РОССИЙСКИМ САМОЛЕТАМ

11:08 20.07.2022 Новый руководитель Минского авиаремонтного завода № 407 Владимир Пекарский нацелил коллектив предприятия расширять сотрудничество в области гражданского авиастроения с предприятиями России и развивать импортозамещающее производство комплектующих к самолетам Sukhoi Superjet 100 и МС-21. В свою очередь министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко, представивший коллективу предприятия нового директора, обозначил ряд принципиально важных задач для обеспечения эффективной работы авиаремонтного завода. «Необходимо подготовить перспективную стратегию развития завода, включающую модернизацию производственных площадок и материально-технической базы», - сказал Алексей Авраменко, которого цитирует пресс-служба Минтранса. Он также считает нужным принять меры по освоению технического обслуживания новых типов самолетов и развитию промышленной кооперации. По мнению министра, сегодня у завода есть возможность занять в этом стратегическом направлении важную нишу.