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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ СТАРТОВАЛ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ В ССУЗЫ
10:56 20.07.2022
Учреждения образования, осуществляющие подготовку на уровне среднего специального образования, 20 июля 2022 года начинают прием документов.
Как сообщает Telegram-канал Минобразования, документы могут подать абитуриенты с общим базовым образованием, с общим средним (профессионально-техническим с общим средним образованием), а также иностранцы, которые зачисляются в учреждения образования на основе международных договоров.
Прием документов на базе 9 классов заканчивается 3 августа. Это касается тех, кто поступает на обучение за счет средств бюджета, и тех, кто будет сдавать внутренние вступительные испытания. У тех, кто поступает на платной основе без вступительных испытаний, принимать документы будут по 14 августа.
Прием документов на основе общего среднего образования за счет средств бюджета и для тех, кто сдает вступительные испытания по специальности, будет проходить по 12 августа, на платной основе без вступительных испытаний – по 17 августа.
Вступительные испытания у абитуриентов после 9-го класса состоятся с 4 по 8 августа, после 11-го класса – с 13 по 15 августа.
Зачисление поступающих на бюджет после 9-го класса завершится 10 августа, после 11-го – 16 августа. На платную форму обучения абитуриенты с общим базовым образованием будут зачисляться по 16 августа, с общим средним (профессионально-техническим с общим средним образованием) – по 18 августа.
На сельскохозяйственные специальности в заочной форме получения образования прием документов состоится с 1 октября по 30 ноября. Вступительные испытания пройдут с 1 по 5 декабря, зачисление завершится 10 декабря.
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