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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОДТОВАРЫ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 13,1%
10:49 20.07.2022
В Могилевской области индекс цен на продовольственные товары в июне 2022 г. по сравнению с маем 2022 г. составил 100,6%, с декабрем 2021 г. – 113,1%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, годовой июньский рост цен на продтовары составил 19,2%. За январь-июнь 2022 года цены на продтовары выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,5%.
Непродовольственные товары в июне 2022 г. по сравнению с маем подрожали на 1,2%, с декабрем 2021 г. – на 14,7%. В июне 2022 года к уровню июня 2021 года цены выросли на 18,1%. В январе-июне 2022 года цены на непродовольственные товары увеличились к уровню января-июня 2021 года на 14,3%.
Цены на услуги в июне 2022 г. по сравнению с апрелем подросли на 0,9%, с начала года – увеличились на 9,2%. В июне 2022 года к июню 2021 года рост цен на услуги составил 10,4%. За январь-июнь 2022 года стоимость услуг увеличилась по сравнению с январем-июнем 2021 года на 9,2%.
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