Стоимость обучения в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники (БГУИР) выросла https://www.bsuir.by/ru/oplata-obucheniya на 10%, сообщает агентство «Минск-Новости».

Теперь учеба на 1-2-м курсе факультета компьютерных систем и сетей будет стоить 4290 рублей (ранее — 3900). За обучение на 3-м курсе потребуется заплатить 4 165 рублей, на 4-м — 3095.

На факультетах информационных технологий и управления, инженерно-экономическом первый год учебы обойдется в 4290 рублей, 2-й — 4090. Учеба на 3-м курсе будет стоить 3825 рублей, на 4-м — 2850.

А вот самыми недорогими оказались следующие факультеты: компьютерного проектирования; инфокоммуникаций; радиотехники и электроники.

Первый год учебы будет стоит 3870 рублей, последний — 2600.

Что касается студентов-заочников, они станут платить фиксированные суммы вне зависимости от факультета: на 1–2-м курсе — 1485 рублей, на 5-м — 1180.