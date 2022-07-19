В Беларуси в январе-июне 2022 года организациями всех форм собственности построено 21,9 тыс. новых квартир.

Как сообщает Национальный статкомитет, введено в эксплуатацию 1913,8 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 854,6 тыс. квадратных метров общей площади, или 44,7% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 664,5 тыс. квадратных метров.

Для многодетных семей введено 403,5 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 580,7 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 30,3% от общего ввода по республике.