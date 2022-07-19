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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛОРУССКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ ENERGY EXPO ПРОЙДЕТ В МИНСКЕ 11-14 ОКТЯБРЯ
18:02 19.07.2022
XXVI Белорусский энергетический и экологический форум Energy Expo пройдет в Минске 11-14 октября.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэнерго, создан организационный комитет по подготовке и проведению форума, а также выставки «Энергетика. Экология. Энергосбережение. Электро».
Возглавил оргкомитет министр энергетики Виктор Каранкевич. В его состав вошли представители министерств природных ресурсов и охраны окружающей среды, архитектуры и строительства, связи и информатизации, образования, Национальной академии наук, Государственного комитета по стандартизации, государственных производственных объединений «Белэнерго» и «Белтопгаз», концерна «Белнефтехим», ЗАО «Техника и коммуникации».
Оргкомитету поручено разработать график мероприятий форума и выставки, обеспечить скоординированную работу по формированию ее экспозиции.
Форум Energy Expo проводится ежегодно. Мероприятие направлено на презентацию достижений топливно-энергетического комплекса, продвижение лучших инновационных разработок в сфере электроэнергетики, газовой отрасли, энерго- и ресурсосберегающих технологий, цифрового развития.
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