XXVI Белорусский энергетический и экологический форум Energy Expo пройдет в Минске 11-14 октября.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэнерго, создан организационный комитет по подготовке и проведению форума, а также выставки «Энергетика. Экология. Энергосбережение. Электро».

Возглавил оргкомитет министр энергетики Виктор Каранкевич. В его состав вошли представители министерств природных ресурсов и охраны окружающей среды, архитектуры и строительства, связи и информатизации, образования, Национальной академии наук, Государственного комитета по стандартизации, государственных производственных объединений «Белэнерго» и «Белтопгаз», концерна «Белнефтехим», ЗАО «Техника и коммуникации».

Оргкомитету поручено разработать график мероприятий форума и выставки, обеспечить скоординированную работу по формированию ее экспозиции.

Форум Energy Expo проводится ежегодно. Мероприятие направлено на презентацию достижений топливно-энергетического комплекса, продвижение лучших инновационных разработок в сфере электроэнергетики, газовой отрасли, энерго- и ресурсосберегающих технологий, цифрового развития.