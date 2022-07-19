Запаса сахара в Гомельской области достаточно и повышение цен на этот продукт не планируется. В этом заверил начальник управления торговли и услуг облисполкома Александр Качан.

Из года в год в сезон заготовок возникает дополнительный спрос на сахар, который почти всегда сопровождается слухами о повышении цен.

Предвидя это, Министерство антимонопольного регулирования и торговли совместно с Белгоспищепромом ежегодно формирует график поставки сахара на рынок Беларуси с учетом повышенного сезонного спроса.

«Сегодня этот график выполняется со значительным запасом», - подчеркнул Александр Качан.

Он напомнил, цены на сахар контролируются и регулируются государством.

«На этот продукт установлена максимальная торговая надбавка 15%. Это тот предельный порог, выше которого цена на сахар не поднимется», - заверил начальник управления.

«Повышенный сезонный спрос на сахар в скором времени сменится на стабильный, - уверен Александр Качан, - потому что сегодня нет никаких ни внутренних, ни внешних причин для его дефицита».