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ЭКОНОМИКА РБ
ЗАПАСА САХАРА В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ДОСТАТОЧНО И ПОВЫШАТЬ ЦЕНЫ НА НЕГО НЕ ПЛАНИРУЕТСЯ
17:57 19.07.2022
Запаса сахара в Гомельской области достаточно и повышение цен на этот продукт не планируется. В этом заверил начальник управления торговли и услуг облисполкома Александр Качан.
Из года в год в сезон заготовок возникает дополнительный спрос на сахар, который почти всегда сопровождается слухами о повышении цен.
Предвидя это, Министерство антимонопольного регулирования и торговли совместно с Белгоспищепромом ежегодно формирует график поставки сахара на рынок Беларуси с учетом повышенного сезонного спроса.
«Сегодня этот график выполняется со значительным запасом», - подчеркнул Александр Качан.
Он напомнил, цены на сахар контролируются и регулируются государством.
«На этот продукт установлена максимальная торговая надбавка 15%. Это тот предельный порог, выше которого цена на сахар не поднимется», - заверил начальник управления.
«Повышенный сезонный спрос на сахар в скором времени сменится на стабильный, - уверен Александр Качан, - потому что сегодня нет никаких ни внутренних, ни внешних причин для его дефицита».
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