|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|19.07.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЙ АНГИОГРАФИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ ОТКРЫЛИ ВО 2-Й МИНСКОЙ БОЛЬНИЦЕ
17:40 19.07.2022
Во 2-й минской больнице торжественно открыли ангиографический кабинет. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Согласно информации, в структуру клиники входят 3 отделения кардиологии и 2 ангиографических кабинета.
С момента открытия отделения (2018 год) прооперировано более 2000 пациентов.
Кабинет оборудован современным ангиографическим комплексом, крио консолью для холодовой аблации и другим высокотехнологичным оборудованием, позволяющим эффективно оперировать все известные виды тахиаритмий сердца.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.07.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 19.07.2022
Курсы в банках
на 19.07.2022
Конвертация в банках
на 19.07.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте