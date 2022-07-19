ЭКОНОМИКА РБ

НОВЫЙ АНГИОГРАФИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ ОТКРЫЛИ ВО 2-Й МИНСКОЙ БОЛЬНИЦЕ

17:40 19.07.2022 Во 2-й минской больнице торжественно открыли ангиографический кабинет. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава. Согласно информации, в структуру клиники входят 3 отделения кардиологии и 2 ангиографических кабинета. С момента открытия отделения (2018 год) прооперировано более 2000 пациентов. Кабинет оборудован современным ангиографическим комплексом, крио консолью для холодовой аблации и другим высокотехнологичным оборудованием, позволяющим эффективно оперировать все известные виды тахиаритмий сердца.