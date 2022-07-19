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ЭКОНОМИКА РБ


МИНФИН БЕЛАРУСИ ВНОВЬ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ РЕЙТИНГОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ АГЕНТСТВ


17:34 19.07.2022

Беларусь принимает активные меры по нормативному урегулированию вопросов о проведении расчетов по еврооблигациям, вынужденно функционируя в беспрецедентных санкционных условиях. Об этом говорится в комментарии рейтинговых действий Министерства финансов.

В нем отмечается, что отдельными международными рейтинговыми агентствами признано, что 1) сложности с выплатами носят технический характер, связаны с западными санкциями против Беларуси, 2) белорусские власти прилагают все усилия для осуществления выплат инвесторам, 3) страна способна и готова выполнять взятые на себя финансовые обязательства в полном объеме и в установленные сроки.

«Некоторым агентствам, очевидно, проще занимать позицию, при которой любые действия белорусской стороны будут признаны как «несоответствующие определенным условиям». Складывается парадоксальная ситуация. Есть эмитент – Министерство финансов, которое готово работать с владельцами напрямую, чтобы исполнить обязательства, несмотря на имеющиеся ограничения по проведению платежей через международные платежные системы. Также есть сами владельцы евробондов, которые проявляют открытость в работе с эмитентом по реализации своих прав. Однако есть и третьи лица, действия которых определенно нацелены на воспроизведение искусственных дефолтных явлений, следуя генеральной линии Запада», - говорится в комментарии.

При этом ведомство подчеркивает, что не все «независимые» международные рейтинговые агентства сегодня обеспечивают в своих оценках эту независимость, объективность, полноценный учет всех факторов.

«Министерство финансов убеждено, что в нестандартное время невозможно ограничиваться «стандартными практиками и метриками», а суждения отдельных рейтинговых агентств о дефолте должны быть применимы к западной инфраструктуре, наглядно продемонстрировавшей свою индифферентность к инвесторам», - прокомментировал Минфин.

Как сообщалось ранее, Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Республики Беларусь в иностранной валюте с «C» до «RD». Новый показатель означает «ограниченный дефолт» (restricted default).
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