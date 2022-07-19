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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 6,5%
17:16 19.07.2022
Индекс цен производителей промышленной продукции Гродненской области в июне 2022 г. по сравнению с маем 2022 г. составил 100,7%, с декабрем 2021 г. – 106,5%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100,6% и 106,9% соответственно, промежуточные товары – 100,1% и 113,7%, потребительские товары – 101,4% и 105,4% соответственно.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в июне 2022 г. по сравнению с маем 2022 г. составил 98,3%, с декабрем 2021 г. – 109%, в том числе в растениеводстве – 91,4% и 104,1% соответственно, животноводстве – 100,3% и 110,2%.
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