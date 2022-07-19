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ЭКОНОМИКА РБ


БЖД СОЗДАЕТ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОВОЗА ВЕЛОСИПЕДОВ В ЭЛЕКТРО- И ДИЗЕЛЬ-ПОЕЗДАХ


17:03 19.07.2022

На Белорусской железной дороге продолжается оснащение моторвагонного подвижного состава (электро- и дизель-поезда) местами для провоза велосипедов в неразобранном виде.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, эти мероприятия распространяются на вновь приобретаемый подвижной состав, а также уже эксплуатируемый.

Так, в поездах городских линий, а также в 5-вагонных электропоездах серий ЭПР и ЭПМ и в дизель-поездах серий ДП3 и ДП6 межрегиональных и региональных линий бизнес-класса (всего 35 составов) изначально были запроектированы и установлены крепления для перевозки не менее 3 велосипедов, либо штанги, расположенные на площадке для крупногабаритной ручной клади. Данный моторвагонный подвижной состав пользуется популярностью среди пассажиров.

Белорусской железной дорогой было принято решение об оснащении велокреплениями уже имеющегося парка поездов, задействованных в региональном сообщении экономкласса. Этому предшествовала работа по выработке технического решения, подготовке необходимой конструкторской документации, проведению испытаний. Дополнительные консультации провели с представителями велосипедных сообществ, высказанные мнения были учтены при разработке опытных образцов. В 2021 году началось массовое оснащение поездов региональных линий экономкласса креплениями для провоза не менее 4 велосипедов в неразобраном виде. Сегодня велокреплениями оснащены более 60 составов электро- и дизель-поездов, или около 40% от всего парка подвижного состава региональных линий эконом-класса.

Также провозить неразобранные велосипеды в поездах с ненумерованными местами разрешено в тамбурах головных вагонов (по одному велосипеду на тамбур). Стоимость провоза неразобранного велосипеда железнодорожным транспортом на сегодня равна стоимости билета.
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