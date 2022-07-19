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ЭКОНОМИКА РБ
ВЕРХОВНЫЙ СУД БЕЛАРУСИ ВЫНЕС РЕШЕНИЯ О ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВСЕХ НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ
16:37 19.07.2022
По искам генерального прокурора Андрея Шведа Верховный суд Беларуси вынес решения о прекращении деятельности всех независимых профсоюзов.
Как сообщает Telegram-канал Генпрокуратуры, прекращена деятельность Свободного профсоюза Белорусского (СПБ), Свободного профсоюза металлистов СПМ), Белорусского независимого профсоюза горняков, химиков, нефтепереработчиков, энергетиков, транспортников, строителей и других работников (БНП), Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП), а также Ассоциации «Белорусский конгресс демократических профсоюзов».
«В ходе судебного рассмотрения установлено, что вместо защиты трудовых и социально-экономических прав членов профсоюзов, предотвращения незаконных забастовок, простоев, эскалации в обществе руководители и ряд членов указанных профсоюзов принимали активное участие в деструктивной деятельности, массовых мероприятиях, нарушающих общественный порядок, распространяли информационную продукцию экстремистского содержания. По всем фактам их противоправной деятельности возбуждены уголовные дела, а также приняты меры административного воздействия», - говорится в сообщении Генпрокуратуры.
В нем также утверждается, что решения Верховного суда «приняты на основании доказательств, которые с достоверностью подтверждают факты нарушений требований Конституции Республики Беларусь, Закона «О профессиональных союзах» и иных законодательных актов, в том числе регулирующих вопросы использования иностранной помощи».
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