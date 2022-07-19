В январе-июне 2022 года в Минске упрощенную систему налогообложения применяли 64,3 тыс. субъектов хозяйствования, в том числе 24,5 тыс. организаций и 39,8 тыс. индивидуальных предпринимателей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС столицы, от данной категории плательщиков поступило 296,5 млн рублей, в том числе от организаций – 228,7 млн рублей, от индивидуальных предпринимателей – 67,8 млн рублей.